Alitalia, Costamagna (Cdp)/ “Non escludo partecipazione con una delle due cordate, siamo disponibili”

La Cassa depositi e prestiti potrebbe avere un ruolo importante nel futuro di Alitalia. Il Presidente Claudio Costamagna non esclude una partecipazione nella compagnia

28 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

ALITALIA, CDP PRONTA A VALUTARE PARTECIPAZIONE

La Cassa depositi e prestiti potrebbe avere un ruolo importante nel futuro di Alitalia. Il Presidente Claudio Costamagna, presentando i risultati della partecipata del Tesoro, ha infatti detto che “se una delle due cordate avesse un piano industriale fattibile e soprattutto sostenibile valuteremmo se portarla nel nostro consiglio di amministrazione o meno”. Ricordiamo che al momento sembrerebbero esserci due fronti contrapposti per acquistare Alitalia. Da una parte Lufthansa, dall’altra Air France, EasyJet, Delta e il fondo Cerberus. Costamagna ha però fatto capire che Cdp potrebbe essere socio di minoranza della compagnia italiana e non certo acquisire un pacchetto consistente della stessa. Certo è che la presenza della partecipata del Tesoro nella compagnia farà storcere il naso a quanti ritengono che lo Stato abbia perso già molto con Alitalia.

IL FUTURO INCERTO DELLA COMPAGNIA

D’altro canto il settore turistico viene considerato strategico per l’Italia e quindi è naturale che vi sia chi ritiene importante riuscire a influire sulle strategie di un vettore aereo, che potrebbe far arrivare diversi viaggiatori nel nostro Paese. È anche per questo che non mancano coloro che ritengono sia sbagliato cedere Alitalia a Lufthansa o ad Air France: le due compagnie straniere cercherebbero di far passare il lungo raggio da e verso l’Italia da un aeroporto tedesco o francese. Quel che sembra certo è che sotto la guida della gestione commissariale, Alitalia è riuscita finora a ottenere buoni risultati, anche se sarà interessante vedere com’è andato il primo trimestre dell’anno, tradizionalmente poco redditizio per le compagnie aeree. Tenendo anche conto che meno di un mese fa ci sono state le elezioni, è difficile immaginare che il destino di Alitalia venga deciso prima che si insedi un nuovo governo.

