BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende i dati da Italia e Usa (28 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati sull'economia italiana e dagli Stati Uniti previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

28 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DA ITALIA E USA

La giornata macro-economica odierna offre dati che ci riguardano da vicino con il risultato dei nuovi ordinativi industriali e delle vendite industriali nel mese di gennaio sia su base mensile che annua. A metà mattinata si attendono inoltre, sempre in Italia, l'asta dei Btp con scadenza decennale e quinquennale. Nel pomeriggio, ben più importante, è il Pil trimestrale statunitense del quarto trimestre, che gli economisti attendono in crescita del 2,7% rispetto al 2,5% del riferimento precedente. Si preannunciano invariati invece l'indice dei prezzi e la bilancia commerciale, mentre in forte miglioramento si aspettano i contratti pendenti di vendita delle abitazioni nel mese di febbraio. Attesi poi i dati sulle scorte di petrolio Usa.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un +0,9% a 22.209,75 punti ritracciando i massimi della mattinata, che hanno toccato quota 22.394,18 e chiudendo vicino ai minimi di 22.170,51. Segno più per Fca (+1,67%), Ferrari (+2,43%) ed Exor (+2,41%). Ha ripreso fiato anche tutto il comparto bancario, con i rialzi di Ubi Banca (+1,28%), la migliore del comparto, seguita da Banco Bpm, Unicredit e Bper. Debole è invece stata la performance di Mediobanca che ha chiuso in calo dello 0,65%. Leonardo invece ha beneficiato della notizia uscita su una commessa ottenuta in Polonia da 115 milioni di euro e ha fatto registrare un +1,9%. Al di fuori del listino principale si sono fatte notare Unieuro, dopo il miglioramento del rating salito a outperform ottenuto da Mediobanca ed Exprivia, che dopo l'integrazione con Italtel si è collocata tra le prime 5 aziende nel suo settore e punta quota 600 milioni e oltre come fatturato. Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 128 punti base.

© Riproduzione Riservata.