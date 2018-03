MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Patuelli sugli Npl (oggi, 28 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,55 euro ad azione. Le parole di Antonio Patuelli, Presidente dell'Abi. Ultime notizie live di oggi 28 marzo 2018

28 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI ANTONIO PATUELLI

Sembrava che la pubblicazione dell’addendum della Bce sugli Npl fosse stata ben accolta dalle banche italiane, visto che non ci sono state le misure che avrebbero imposto delle coperture e delle svalutazioni anche sugli stock già esistenti di crediti deteriorati. Tuttavia Antonio Patuelli ha fatto notare che “non siamo ancora in presenza di una normativa stabile certa e univoca”. Questo perché, ha spiegato ai microfoni di Class Cnbc il Presidente dell’Abi, anche la Commissione europea ha avanzato delle proposte che dovranno essere esaminate dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Tra le proposte di Bce e Commissione ci sono alcune differenze, come il fatto che Bruxelles abbia indicato otto anni di tempo per gestire i crediti deteriorati, mentre Francoforte sette. Patuelli non nasconde che le banche hanno lavorato molto per ridurre l’esposizione agli Npl, anche aumentando gli accantonamenti, ma resta il rischio che imprese e famiglie possano avere più difficoltà nell’accesso al credito, soprattutto le Pmi: nel caso le regole siano rigide, è inevitabile che il rapporto tra banche e aziende si complichi.

A Patuelli è stata anche rivolta una domanda circa la possibilità di aggregazioni tra banche italiane: una partita che interessa anche Mps. Il Presidente dell’Abi ha risposto che già ci sono state importanti operazioni in questa direzione. Tanto che “a fine 2018 avremo soltanto 110 gruppi bancari: è un numero molto basso per un Paese di oltre 60 milioni di abitanti. Le banche comunque sono imprese, di conseguenza tutte diverse tra loro e tutte in concorrenza tra loro, e quindi le possibilità di aggregazione sono frutto di piani industriali, di scelte degli azionisti e di chi le dirige”.

