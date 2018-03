BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari all'ultima seduta prima di Pasqua (29 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta l'ultima seduta prima di Pasqua con alcuni dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

29 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA PRIMA DI PASQUA

Giornata con alcuni dati macroeconomici interessanti. Alle 10:00 ci sarà quello sulla disoccupazione tedesca per il mese di marzo. Le attese sono per un lieve calo al 5,3% dal 5,4% precedente. Alle 10:30 la lettura definitiva del Pil del quarto trimestre inglese: gli analisti si attendono una conferma della crescita dello 0,4%. A livello annuale significa una conferma dell'espansione dell'1,4%. Alle 14:00 l'indice dei prezzi al consumo in Germania per il mese di marzo: il consensus prevede un dato pari allo 0,5%. Alle 14:30 le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: le attese sono per un incremento di 230 mila unità. Sempre alla stessa ora sarà particolarmente interessante monitorare il dato sulle spese personali per il mese di marzo: il consensus vede una crescita dello 0,2%, invariato rispetto al mese precedente. Infine, alle 16:00, l'indice di fiducia dei consumatori calcolato dall'università del Michigan a Marzo: gli investitori si attendono una conferma a 102 punti.

Piazza Affari ieri ha chiuso in rialzo dello 0,55% a quota 22.331 punti. A fare particolarmente bene è stato il settore energetico e delle utilities: Terna è stata la migliore con un rialzo di quasi cinque punti percentuali, ma anche Enel si è distinta con un progresso del 3,71%. Bene anche A2A che ha guadagnato il 2,5%. In netto ribasso, invece, Stm con un -5,32%. Molto male anche Fincantieri che ha ceduto il 14,5%. Lo Spread fra Btp e Bund è calato a 125 punti base. In discesa anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,76%.

© Riproduzione Riservata.