MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le parole di Giannarelli del Movimento 5 Stelle (oggi, 29 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,5 euro ad azione. Le parole di Giacomo Giannarelli. Ultime notizie live di oggi 29 marzo 2018

29 marzo 2018

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI GIACOMO GIANNARELLI

La notizia che il patrimonio artistico di Mps sarà inalienabile viene accolta con soddisfazione dal Movimento 5 Stelle, il cui Presidente del gruppo consiliare in Toscana, Giacomo Giannarelli, ricorda che “la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale ha rinnovato il vincolo come 'collezione indivisibile e pertinenziale' delle opere della collezione Chigi Saracini nel Palazzo omonimo in Siena ed è stato avviato l’iter analogo per le opere conservate nei due palazzi storici Salimbeni e Spannocchi”. Il pentastellato non nasconde, tuttavia, che ci sarà ancora più tranquillità “solo dopo aver visto l’elenco degli immobili e delle opere d’arte site in Toscana che Monte Paschi di Siena voleva vendere, secondo Piano di Ristrutturazione”. Giannarelli spiega che si tratta di “un impegno incluso nel nostro atto di indirizzo che al momento la Giunta regionale ha attuato solo inviando una lettera di richiesta formale dell’elenco alla banca Mps e in copia a Ministero dell’Economia e delle Finanze (primo azionista della banca) e Soprintendenza”.

L’esponente di M5S parla anche del caso David Rossi, dopo le ultime novità emerse dal servizio trasmesso da Le Iene. “Sulla tragica fine di David Rossi l’ombra dei servizi o della criminalità è ancora troppo forte e sarà la Procura a indagare anche su quanto denunciato nel libro ‘Morte dei Paschi’ dove gli autori ipotizzano un ruolo di Rossi nel riciclaggio di denaro dalla malavita e una sua vicinanza ai servizi. Intanto noi continuiamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro consiliare sullo scandalo Mps e sue conseguenze per i toscani”, dice Giannarelli.

