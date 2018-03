BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari chiusa per le feste di Pasqua (30 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi resterà chiusa per il Venerdì Santo, come anche le altre piazze principali mondiali. Si riparte martedì, dopo il lunedì dell'Angelo

30 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LE FESTE DI PASQUA

Oggi la Borsa italiana resterà chiusa, come tutte le altre piazze finanziarie mondiali. Rimarranno aperti solo Cina e Giappone nel Venerdì Santo. Non sono previsti, quindi, dati di alcun genere se non alle 11:00 con l'indice dei prezzi al consumo in Italia che sono visti in crescita dello 0,1%. Si passa così alla giornata di Lunedì quando però saranno chiusi ancora tutti i mercati europei per il Lunedì dell'Angelo mentre i mercati americani riapriranno. Anche in questo caso, comunque, i dati macroeconomici in arrivo dagli Usa non saranno particolarmente importanti a eccezione dell'indice Ism dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero per il mese di marzo: le attese sono per una conferma a 60 punti, in calo rispetto ai 60,8 punti precedenti. Infine un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a sei mesi: le attese sono per rendimenti in aumento rispetto all'1,89% precedente.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un +0,36% a quota 22.411 punti. Non particolarmente brillanti i titoli bancari, bene ha fatto solo Unicredit che è salita di poco meno di un punto percentuale. Male, invece, Banco Bpm che ha perso lo 0,72% ed Ubi Banca che ha ceduto un punto percentuale. Molto bene ha invece fatto Pirelli che ha guadagnato il 2,33%, mentre Mediaset (+3,18%) e Recordati (+3,88%) hanno fatto ancora meglio. Lo spread ha chiuso in lieve rialzo a 129 punti base. In aumento anche il rendimento del Btp decennale pari all'1,79%.

