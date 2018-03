MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, in Borsa chiude sopra i 2,55 euro ad azione (oggi, 30 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa ha chiuso sopra i 2,55 euro ad azione. Le parole di Valentini sulla cessione del Consorzio Operativo. Ultime notizie live di oggi 30 marzo 2018

30 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

VALENTINI SULLA CESSIONE DEL CONSORZIO OPERATIVO

La possibilità di una cessione del Consorzio operativo Mps preoccupa anche il mondo politico locale. Massimiliano Bruttini ha infatti presentato un’interrogazione in Consiglio comunale evidenziando che continuano a rincorrersi voci della possibile vendita del centro di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e di telecomunicazioni di Montepaschi, che potrebbe portare a conseguenze non positive a livello occupazionale. Una nota del Comune di Siena fa sapere che il Sindaco Bruno Valentini ha risposto all’interrogazione del consigliere del Partito democratico facendo notare che sul tema ci sono stati degli incontri “tra le rappresentanze sindacali interne e i rappresentanti della Banca Mps e del Consorzio operativo” in cui è stata “sottolineata l’importanza del servizio e il ruolo strategico delle attività, rimarcata la rilevanza delle risorse professionali per gli interessi generali dell’attività aziendale”.

Il Sindaco ha ricordato che l’amministratore delegato di Mps, Marco Morelli, si era impegnato a mantenere i livelli occupazionali e professionali del gruppo e ha spiegato che è stata avanzata l’ipotesi “di cercare partner industriali che possano acquisire partecipazioni del Consorzio operativo” e che “ad oggi la Banca ha smentito che ci siano opzioni di vendita, mentre ha confermato la volontà di cercare dei partner che possano entrare con quote di minoranza dentro il Consorzio. Sicuramente dovremo essere molto vigili sull’evoluzione della vicenda e sul futuro dei lavoratori”. Nella sua replica, Bruttini ha evidenziato “la necessità di mantenere un alto livello di attenzione su questo problema che interessa tutta la città”.

© Riproduzione Riservata.