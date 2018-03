BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari e il risultato delle elezioni (5 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

05 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

LA REAZIONE DI PIAZZA AFFARI AL RISULTATO DELLE ELEZIONI

La Borsa italiana oggi dovrà fare i conti più con eventi politici che con dati macroeconomici. Ieri, infatti, si è tenuto il referendum tra gli iscritti alla Spd per dare il via libera al Governo di Grande coalizione, oltre che le elezioni politiche italiane. Sarà interessante vedere se all’apertura di Piazza Affari si capirà se qualcuno è riuscito a ottenere i voti necessari a governare. A livello puramente macroeconomico, invece, alle 11:00 saranno rese note le vendite al dettaglio nell’Eurozona per il mese di gennaio: le attese sono per un incremento dello 0,7%, in netto miglioramento rispetto al calo marcato di dicembre. Alle 16:00, invece, dagli Stati Uniti, l'indice Ism non manifatturiero per il mese di febbraio: gli analisti prevedono un dato pari a 59,4 punti, in ribasso di 0,5 punti rispetto al mese precedente.

La settimana passata non si è chiusa bene per Piazza Affari, che venerdì ha perso il 2,39%, portandosi a 21.912 punti. Nessun titolo del listino principale ha chiuso in territorio positivo. A picco Ferrari che ha ceduto il 3,69% e Fiat che ha perso il 5,72%. Male tutti i titoli bancari che hanno ceduto tutti oltre il 2% con l'eccezione di Bper che ha perso lo 0,83%. Secondo gli analisti, a pesare in particolare sull’andamento dei listini è stata la decisione di Trump di imporre dazi sulle importazioni di dazi di ferro e acciaio. Si teme quindi un ritorno al protezionismo e alle guerre commerciali. Lo Spread fra Btp e Bund è calato a 131 punti base. In lieve calo anche il rendimento del Btp decennale all'1,96%.

