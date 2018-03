MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il libro di Carolina Orlandi su David Rossi (oggi, 5 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 3,15 euro ad azione. Il libro di Carolina Orlandi dedicato a David Rossi. Ultime notizie live di oggi 5 marzo 2018

05 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL LIBRO DI CAROLINA ORLANDI DEDICATO A DAVID ROSSI

Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica sul caso di David Rossi è scesa, ma ci pensa ora Carolina Orlandi, figlia della moglie dell’ex responsabile della comunicazione di Mps, a non far dimenticare questo caso avvolto da non pochi misteri. La figlia di Antonella Tognazzi ha infatti pubblicato il libro “Se tu potessi vedermi ora”, non certo dedicato a ripercorrere le vicende riguardanti le indagini sulla morte del patrigno, ma proprio a farlo conoscere all’opinione pubblica. “Mi interessava che le persone si ricordassero come era David e che tipo di persona era rispetto al ruolo che rivestiva”, ha detto Orlandi presentando il libro a Siena. Secondo quanto riporta agenziaimpress.it, la ragazza ha anche spiegato di avere iniziato a scrivere quando non si stava più parlando di Rossi. “Ora fortunatamente se ne parla molto di più e volevo che da qualche parte tutti gli elementi venissero messi nero su bianco”, ha aggiunto.

“In questo libro noi siamo una famiglia normale, quindi David è inserito in un ritratto familiare normale e spero ne sia contento. Ricalarmi nella vita precedente, perché per me esiste veramente un prima e un dopo, è stato molto intenso e doloroso, ma allo stesso tempo ho esorcizzato la vita con David nella nostra vecchia casa. Insieme”, ha detto ancora. Dato che domani, martedì 6 marzo, sarà il quinto anniversario della morte di Rossi, Carolina Orlandi non nasconde che la famiglia continua a cercare nuovi elementi per arrivare alla verità, in attesa che la Procura di Genova si pronunci anche sul lavoro compiuti dai colleghi di Siena. “Noi comunque andiamo avanti”, ha detto.

© Riproduzione Riservata.