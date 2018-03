BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari e l'incognita dopo il voto (6 marzo 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari oggi non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

06 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa Italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI E L’INCOGNITA DOPO IL VOTO

Giornata praticamente priva di dati macroeconomici importanti quella di oggi. Alle 10:00 le vendite al dettaglio in Italia nel mese di gennaio. Nel pomeriggio è previsto anche l'intervento di qualche membro della Fed e saranno dichiarazioni interessanti visto l'avvicinarsi della prima riunione di marzo. Infine alle 16:00 sempre dagli Usa gli ordinativi alle fabbriche a gennaio: le attese degli analisti sono per un dato che prevede una crescita dello 0,7%. L’attenzione dei mercati sarà quindi più su quel che avviene a livello politico nel nostro Paese, visto che non sembra esserci la possibilità di formare una maggioranza in grado di governare, e alle decisioni importanti a livello internazionale, come quelle relative ai dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un -0,42% a quota 21.819 punti. Male soprattutto i titoli bancari con Unicredit che ha perso il 3,4% mentre Bper e Banco Bpm hanno ceduto oltre sei punti percentuali. Meglio Intesa Sanpaolo che ha perso l'1,41%. Si sono difese, invece, le utilities con Enel che è salita dello 0,94%. Molto male Mediaset penalizzata dai risultati non brillanti a livello elettorale per Silvio Berlusconi: il titolo ha perso il 5,5%. Lo spread ha aperto la sessione oltre i 140 punti base, per poi ripiegare leggermente, chiudendo a 136 punti base. In rialzo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato al 2,01%.

© Riproduzione Riservata.