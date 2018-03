BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende dati dagli Usa (7 marzo 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari oggi pochi dati macroeconomici in arrivo. Perlopiù dagli Stati Uniti e non dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

07 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Mattinata davvero scarna dal punto di vista macroeconomico quella odierna. Da segnalare solo che alle 11:00 è prevista un'asta di titoli di Stato tedeschi con scadenza a cinque anni e con rendimenti attesi di pochissimo sopra lo zero. Nel pomeriggio qualche dato in più è in arrivo dagli Usa. Alle 14:15 la variazione dell'occupazione non agricola per il mese di febbraio, un dato che sarà davvero importante per vedere lo stato di salute dell'economia americana: il consensus prevede un aumento di 195 mila unità, un dato in realtà non propriamente esaltante visto che nel mese precedente la crescita era stata di 234 mila. Alle 16:30 la rilevazione sulle scorte di petrolio greggio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell'1,75% a quota 22.202 punti. A fare particolarmente bene è stato il titolo Telecom Italia che ha fatto registrare un progresso di sei punti percentuali. Buona seduta anche per Fiat che è salita del 5,67%. Rimbalzo di Mediaset dopo il crollo di lunedì con un +3,61%. Bene anche i titoli bancari, soprattutto quelli che avevano perso di più nel giorno post-elezioni, che sono riusciti a recuperare parte delle perdite. Bene Unicredit che è salita del 2,5% e Bper che ha guadagnato il 2,15%. Lo Spread fra Btp e Bund è calato sotto i 132 punti base. In discesa anche il rendimento del Btp decennale ora pari al 2%.

