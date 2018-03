MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, allo studio nuovi tagli dei costi (oggi, 7 marzo)

07 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

ALLO STUDIO NUOVI TAGLI DEI COSTI

Il giorno dopo le elezioni Il Corriere della Sera ricorda che Mps ha tre mesi di tempo per evitare che scattino i tagli automatici dei costi da parte dell’Ue, per far sì che il rapporto tra costi e ricavi non si innalzi eccessivamente. Secondo il quotidiano di via Solferino, il primo trimestre dell’anno non sta andando molto bene sotto il profilo dei ricavi e della redditività complessiva. Per questo l’amministratore delegato Marco Morelli starebbe già lavorando per individuare i costi riducibili. “In particolare questa volta la scure del taglio dei costi potrebbe cadere sulle spese di struttura generali, sulle consulenze esterne, sulle forniture oltre che sulla cessione di altre attività”, specifica il Corriere. Dunque sembrerebbero evitabili altre esuberi. “Si vuole evitare di colpire il costo del lavoro - dunque i dipendenti - anche se l’intervento sulle strutture potrebbe avere un effetto indiretto anche sul personale”, chiarisce il quotidiano milanese, che poi aggiunge la possibilità di una razionalizzazione anche degli immobili, di modo che possano essere valorizzati.

Dunque l’intenzione sembra quella di anticipare ogni possibile meccanismo automatico concordato con le autorità europee, evitando però di effettuare altri tagli sul personale. I sindacati staranno sicuramente comunque all’erta per scongiurare azioni che potrebbero influire sul numero di posti di lavoro. Anche perché insieme agli esuberi erano previsti in ogni caso degli ingressi di nuovi e giovani dipendenti. Bisognerà vigilare perché il programma non subisca in questo senso delle retromarce, bloccando il turnover.

