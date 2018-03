AUMENTO COSTO SIGARETTE/ Per Marlboro, Diana, Philip Morris e altri marchi fino a 20 centesimi in più

Aumenta il costo del pacchetto di sigarette per alcuni marchi, tra cui Marlboro, Diana, Philip Morris e Chesterfield. L'incremento varia da 10 a 20 centesimi

08 marzo 2018 - agg. 08 marzo 2018, 15.29 Bruno Zampetti

AUMENTO COSTO SIGARETTE FINO A 20 CENTESIMI AL PACCHETTO

L’aumento del prezzo delle sigarette scattato oggi è stato deciso solo martedì, con una disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dal documento pubblicato sul sito dell’Agenzia stessa si deduce che l’incremento del costo dei pacchetti non dipende da una decisione del Governo italiano, ma da una richiesta pervenuta direttamente dai produttori. Si parla infatti di “istanze con le quali le società Diadema Spa, in data 23 gennaio 2018, Scandinavian Tobacco Group Italy Srl, in data 9 febbraio 2018, Philip Morris Italia Srl, in data 29 gennaio 2018, pervenute in data 20 febbraio 2018, e relativa integrazione in data 27 febbraio 2018, hanno chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati”. Gli aumenti arrivano fino a 20 centesimi a pacchetto, ovvero un centesimo in più a sigaretta, portando il prezzo fino a 5,5 euro.

I MARCHI INTERESSATI DAGLI AUMENTI

Nello specifico, le marche interessate dall’aumento sono Chesterfield, Diana, L&M, Marlboro, Mercedes, Merit, Multifilter, Muratti, Philip Morris e Virginia. Aumenta il costo anche dei sigari Romeo y Julieta Wide Churchill Gran Reserva Cosecha: una confezione da 15 da oggi si paga 825 euro. Incremento a 2,70 euro, invece, per un pacchetto di 10 mini cigarillos Che Velasques Original. Cliccando qui è possibile leggere il testo dell’atto dell’Agenzia con la tabella riassuntiva degli aumenti. Visto lo scarso preavviso che è stato dato dalla pubblicazione della determinazione all’effettivo momento di aumento dei prezzi, di sicuro qualche fumatore oggi si sarà ritrovato una brutta sorpresa recandosi in tabaccheria. E avrà anche pensato a un provvedimento preso dopo le elezioni politiche o dopo l’ennesimo rimbrotto arrivato all’Italia da parte della Commissione europea.

