BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende Draghi (8 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi resta in attesa della riunione del board della Bce e delle parole di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

08 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

Non sono previsti oggi dati macroeconomici rilevanti dall'area Euro. Unica indicazione utile da segnalare è alle 8:00 con gli ordinativi alle fabbriche tedesche. In questo caso gli analisti si attendono un dato abbastanza negativo con una diminuzione dell'1,6% nel mese di gennaio, in netta controtendenza con l'espansione di dicembre. Alle 14:30 l'evento market mover più importante della giornata: la riunione di marzo della Bce. Non sono attesi annunci particolarmente importanti: è molto probabile che i tassi di interesse non verranno toccati. Più interessante sarà ascoltare con attenzione le parole che verranno pronunciate da Draghi. Sempre alle 14:30 dagli Stati Uniti, invece, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione: le attese sono per dato pari a 220 mila unità, un risultato in lieve aumento rispetto alla precedente settimana.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell'1,22% a quota 22.473 punti. Ottima performance per Recordati che ha guadagnato il 3,2% e per Brembo che è salita del 2,78% dopo le perdite delle scorse sedute. Buon progresso anche per Poste Italiane che ha messo a segno un progresso del 2,64%. Molto bene anche Telecom Italia: all'inizio il titolo era arrivato a perdere un 2% dopo che il piano industriale aveva indicato obiettivi prudenziali, ma poi sono prevalsi gli acquisti con una chiusura a +1,86%. Bene anche i titoli bancari nonostante abbiano limitato un poco i rialzi nel finale: il migliore è stato Bper con un rialzo dell'1,91%. Bene anche Unicredit con un +1,6% e Intesa Sanpaolo con un rialzo dell'1,14%. Lo spread fra Btp e Bund è calato sotto i 130 punti. In discesa anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora all'1,96%.

