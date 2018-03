MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le parole di Marco Morelli (oggi, 8 marzo)

08 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

LE PAROLE DI MARCO MORELLI

Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, ha dato rassicurazioni sul fatto che non ci sono novità riguardo tagli al personale e agli sportelli della banca e quindi si va avanti con il piano tracciato. “Stiamo lavorando per fare in modo che la ripresa commerciale sia tale da poter raggiungere gli obiettivi del piano, prescindendo da quelle che sono state le condizioni poste in termini di chiusura di filiali e riduzione dei dipendenti”, ha aggiunto parlando al Congresso della Fabi, quindi dinanzi a una platea di sindacalisti. Chiaramente dopo il risultato delle elezioni gli è stato chiesto se il verdetto delle urne potrà influire sul futuro di Montepaschi. “Il cambio del ministro dell'Economia non modifica il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo”, ha risposto, chiarendo in ogni caso che “il Monte si è rimesso a camminare ma ci vorrà tempo, sarà un percorso molto lento”. “Chi fa il mio mestiere oggi non si può preoccupare di chi va al Governo, di chi vince le elezioni e di chi viene eletto a Siena. In un anno e tre mesi a Siena non ho mai ricevuto una chiamata dalla politica”, ha aggiunto.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di possibili aggregazioni per Mps, ma Morelli ha precisato che non c’è alcun dossier in merito e che la questione “non riguarda il management della banca, ma gli azionisti, nella misura in cui questo tipo di operazioni possano creare valore sotto tutti i punti di vista per i ricavi e la valorizzazione dei dipendenti”. Inoltre, ha anche ricordato che “il mandato di un amministratore delegato è a disposizione degli azionisti in qualunque momento”.

