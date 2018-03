BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: a Piazza Affari occhi puntati su Mediaset e Tim (9 marzo 2018)

Borsa italiana news. A Piazza Affari oggi occhi puntati su Mediaset e Telecom Italia con le voci di una possibile fusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

09 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

A PIAZZA AFFARI OCCHI PUNTATI SU MEDIASET E TIM

La giornata di oggi da un punto di vista macroeconomico presenta pochi. Sono attesi nella mattinata quelli sulla produzione industriale e il saldo della bilancia commerciale in Germania, con il primo atteso positivo rispetto al dato precedente e il secondo poco inferiore, quasi invariato. Anche in Gran Bretagna si attendono i dati sulla produzione industriale e il saldo della bilancia commerciale, ma anche i risultati della produzione manifatturiera. Mentre per la produzione industriale si attende un balzo in avanti dal -1,3% al +1,5%, dovrebbero essere invece negativi gli altri due dati. Nel pomeriggio saranno gli Stati Uniti a farla da padrone con il dato sul salario orario medio, le buste paga del settore non agricolo e il tasso di disoccupazione, che dovrebbero essere tutti sostanzialmente invariati o poco mossi rispetto al riferimento precedente.

Ieri Piazza Affari ha fatto registrare un progresso dell'1,15% chiudendo a 22.731,10 punti, non distante dal massimo di giornata toccato a 22.791,79 punti (minimo 22.417,47). Tutte le principali borse europee hanno chiuso con segni positivi, Francoforte +0,9%, Parigi +1,28 si distingue come la migliore e Londra +0,63%. Decisamente sotto i riflettori Mediaset (meglio del titolo ha fatto solo in tutto il listino milanese Mondo TV France) con un balzo del 9,23% a 3,338 euro. Duplice la motivazione, da un lato le ultime dichiarazione provenienti da Vivendi che confermerebbero la bontà di un accordo su Premium, dall'altro è speculazione sulla possibile fusione con Tim e più in generale sulla convergenza tra telecomunicazioni e media, soprattutto dopo l'entrata di Elliott in Telecom con l'intenzione di acquisire ancora quote che porterebbero il totale anche oltre il 10%. Proprio per questo ha brillato anche Telecom Italia con un +4,63% a 0,823 euro. Bene anche Atlantia (+5,05% a 27,05 euro) che molto probabilmente eviterà un'asta al rialzo per Abertis dopo i contatti con Acs che porterebbero a un'offerta congiunta. Bene tutto il comparto bancario con rialzi che vanno dall'1,95% di Banco Bpm allo 0,24% di Unicredit, passando per Ubi Banca (+1,64%), Bper (+1,36%), Intesa Sanpaolo (+0,56%) e Mediobanca (+0,41%). Poste Italiane ha beneficiato del giudizio positivo di Equita con target price fissato a 8,1 euro, dopo che il management ha ulteriormente confermato la visione positiva per il piano 2018-22 e ha chiuso a 7,334 euro con un progresso del 2,54%. È sceso il differenziale tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi a 126 punti base.

