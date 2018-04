BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari cerca di stare sopra i 23.000 punti (10 aprile 2018)

Borsa italiana news. Oggi per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

10 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA DI STARE SOPRA I 23.000 PUNTI

La giornata macroeconomica di oggi non prevede molti dati. Alle 8:45 la produzione industriale in Francia per il mese di febbraio: le attese sono per un incremento dell'1,5%. Alle 10:00 la produzione industriale italiana per il mese di febbraio: il consensus vede una crescita di un punto percentuale. Dagli Usa, alle ore 14:30, l'indice dei prezzi alla produzione per il mese di marzo: le attese sono per un incremento dello 0,1%, in lieve decrescita rispetto alla precedente rilevazione. Da segnalare alle 16:00 un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a un mese i cui precedenti rendimenti erano stati dell'1,64% e alle 19:00 un'asta di Buoni del Tesoro con scadenza a tre anni i cui rendimenti precedenti erano stati pari al 2,43%. In entrambi i casi ci si aspetta dei rendimenti molto simili.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,54% a 23.053 punti, riuscendo così a tornare nel canale 23-24 mila punti. Misti i titoli bancari: bene è andata Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,85% mentre Unicredit ha guadagnato lo 0,12%. Molto bene anche Banco Bpm che è salita dell'1,56%. Male Saipem (-1,88%), Prysmian (-2,27%), Ferragamo (-1,6) e Buzzi (-2,33%). Lo spread fra Btp e Bund è sceso a 126 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato all'1,77%.

