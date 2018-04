MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, due freni dalle cause dei vecchi azionisti (oggi, 10 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,85 euro ad azione. Le parole di Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners. Ultime notizie live di oggi 9 aprile 2018

10 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI GIUSEPPE BIVONA

Uno dei problemi con cui Mps deve fare i conti riguarda le cause avviate da vecchi azionisti, il cui ammontare sfiora i 2 miliardi di euro. Cifra che, secondo Giuseppe Bivona, sarebbe destinata ad aumentare, con un duplice effetto negativo per la banca toscana. Il primo, ha spiegato il fondatore di Bluebell Partners ad Affari & Finanza, l’inserto settimanale di Repubblica, riguarda le possibilità che Montepaschi possa essere acquistata da un’altra banca: “un compratore non accetterebbe di accollarsi un rischio del genere”, ha evidenziato Bivona. In effetti il rischio di dover pagare per errori altrui potrebbe essere un deterrente a un’operazione di acquisizione, soprattuto quando si parla di cifre così alte. Di conseguenza - secondo effetto negativo -, diminuisce “la probabilità che la banca possa essere privatizzata e lo Stato uscire entro il 2021, come concordato con l’Europa”.

Va ricordato che Bluebell ha intenzione, nella prossima assemblea del 12 aprile, di chiedere di mettere ai voti un’azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici della banca, e di Ernst&Young, Deutsche Bank e Nomura, per operazioni di finanza strutturata su derivati, quando nel bilancio della banca venivano iscritte come titoli di stato. Bivona ha dato anche un giudizio sulla situazione attuale della banca: "Guardando i risultati del 2017, la situazione appare davvero complessa. La qualità del credito resta inferiore alla media del sistema bancario ma, soprattutto, la banca ha un enorme problema di ricavi commerciali, scesi di circa un miliardo soltanto nello scorso esercizio”.

© Riproduzione Riservata.