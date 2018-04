ALITALIA, TRE OFFERTE/ Easyjet, Lufthansa e Wizz Air pronte all’acquisto, ma a due condizioni

Alitalia, oltre a Easyjet ci sono altre offerte: quelle di Lufthansa e Wizz Air. Per l'acquisto ci sarebbero però delle condizioni da soddisfare, specie sul perimetro del personale

11 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Ci sarebbero tre proposte d’acquisto per Alitalia, ma tutte con delle condizioni da soddisfare prima che si possa concretizzare il passaggio di proprietà. Cominciamo a dire che a Lufthansa ed Easyjet, già da tempo interessate alla compagnia italiana, si è aggiunta Wizz Air, low cost con sede in Ungheria. I potenziali acquirenti vorrebbero però mettere le mani su una compagnia “ristrutturata”, oltre che avere il beneplacito all’operazione da parte del nuovo Governo che ancora non si sa che connotazioni avrà. Considerando che finora il dossier è stato portato avanti da un esecutivo a maggioranza Pd, è difficile immaginare che i partiti che hanno ricevuto più voti alle elezioni del 4 marzo possano avere una linea di continuità con l’attuale Governo. Sia Lega che Movimento 5 Stelle vogliono evitare una svendita. E non è da escludere che i pentastellati possano ritenere che un’Alitalia pubblica, o con una forte partecipazione dello Stato, magari via Cdp, sia un male.

ALITALIA: EASYJET, LUFTHANSA E WIZZ AIR LA VOGLIONO RISTRUTTURATA

Torniamo però ai possibili acquirenti. Sembra che prima di prendersi Alitalia vogliano che sia ridotto il perimetro del personale, con tagli che Repubblica stima essere tra le 4.500 e le 6.000 unità, rispetto alle attuali 11.500. Come si vede, si rischia un dimezzamento dei posti di lavoro. Non è chiaro se Air France, Delta e il fondo Cerberus abbiano deciso di fare un passo indietro o se potrebbero rientrare in corsa più avanti. Del resto in precedenza venivano indicati come soggetti in cordata insieme a Easyjet, che è ancora tra i possibili acquirenti. Non sfugge poi che si sia aggiunto un vettore low cost, Wizz Air. Probabilmente se non si fosse trovato in difficoltà, anche Ryanair sarebbe stato della partita. L’unica ragione per cui un vettore low cost potrebbe essere intenzionato ad acquistare Alitalia sarebbe quella di entrare nei voli a lungo raggio, anche se proprio questo è il fronte su cui la compagnia italiana è debole e necessita di investimenti.

ALITALIA, QUALE STRATEGIA PER IL FUTURO?

Insomma, l’azienda in questo caso andrebbe “ribaltata” e andrebbero acquistati più aerei a lungo raggio. Chiaramente sui voli di breve e media distanza, un vettore come Easyjet avrebbe un network e un’organizzazione più efficiente. Con i voli intercontinentali potrebbe quindi ripetersi, in maniera diversa, il caso Norwegian, avendo anche la possibilità di usare slot interessanti che Alitalia ha in portafoglio. Difficile invece pensare che Lufthansa abbia bisogno della compagnia italiana sul lungo raggio. Con più probabilità, acquisendo Alitalia potrebbe mettere le mani su una quota importante del mercato italiano, puntando a far sì che i passeggeri utilizzino per il lungo raggio gli aeroporti della vicina Germania: Monaco e Francoforte in particolare, hub di Lufthansa da molto tempo.

