BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende Draghi (11 aprile 2018)

Borsa italiana news. Oggi per Piazza Affari non ci sono molti dati macroeconomici. Atteso però un discorso di Mario Draghi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

11 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE DRAGHI

La giornata odierna dal punto di vista macroeconomico non offre molti dati. Alle 10:00 le vendite al dettaglio in Italia nel mese di febbraio: le attese sono per un aumento dello 0,3%, in miglioramento rispetto alla decrescita della rilevazione precedente. Alle 10:30 la produzione industriale inglese per il mese di febbraio: è stimato un incremento dello 0,4% in peggioramento rispetto al mese di gennaio. Alle 13:00 toccherà a Draghi che terrà un discorso prima di arrivare al 26 Aprile quando ci sarà la nuova riunione della Bce quando forse si capirà meglio quale sarà il destino del Qe. Alle 14:30 un dato molto importante dagli Stati Uniti: l'indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo. Gli analisti si attendono un dato in crescita dello 0,2%. Infine, alle 16:30 ci saranno le scorte settimanali di petrolio Usa.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un progresso dello 0,52% a quota 23.173 punti. Il rialzo è stato frenato dai titoli bancari con Unicredit che ha perso quasi un punto percentuale. Male anche Banco Bpm che ha ceduto l'1,39%. Si è salvata, invece, Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,5%. Bene, invece, Telecom Italia che è stata la migliore con un rialzo di tre punti percentuali. Lo spread fra Btp e Bund non ha mostrato particolari variazioni finendo sotto i 128 punti base. In rialzo il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,8%.

