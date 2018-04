BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende i dati dagli Usa (12 aprile 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari oggi non ci sono molti dati macroeconomici. Particolare attenzione alla disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

12 aprile 2018

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DAGLI USA

Giornata con pochi dati macroeconomici quella di oggi. Alle 8:45 si inizierà con l'indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo in Francia: gli analisti non si attendono particolari variazioni rispetto a febbraio, con il dato che dovrebbe rimanere saldo per una crescita dell'1%. Alle 11:00 la produzione industriale per il mese di febbraio di tutta l'area Euro: il consensus prevede un incremento dello 0,1%, molto meglio della decrescita della precedente rilevazione. Particolarmente interessante per gli economisti sarà l'appuntamento delle 13:30 dove verranno svelate le minute dell'ultima riunione della Bce. L'appuntamento sarà sicuramente interessante in vista della prossima riunione del 26 aprile. Alle 14:30, infine, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: il consensus prevede un dato pari a 231 mila unità, in calo rispetto alle 244 mila della scorsa rilevazione.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,69% riuscendo a rimanere di poco sopra la soglia dei 23 mila punti a 23.012 punti. Male tutti i principali titoli del listino con i bancari in rosso. Intesa Sanpaolo ha ceduto lo 0,69%, Unicredit ha quasi perso due punti percentuali mentre Banco Bpm ha ceduto l'1,41%. Male anche Telecom Italia che ha ritracciato del 3%, mentre Fca e Ferrari hanno ceduto lo 0,9% circa. In rialzo, invece, di due punti percentuali Saipem grazie anche al rimbalzo del petrolio. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi non ha subito particolari scossoni così lo Spread fra Btp e Bund si è mantenuto a 128 punti base. In lieve calo il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,78%.

