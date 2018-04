LE WINX ENTRANO IN BORSA / Rainbow presenta la domanda di ammissione alla quotazione delle azioni

Il gruppo Rainbow, creatore del famoso cartone animato Winx Club, ha presentato domanda d'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie in Borsa.

12 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Borsa, Piazza Affari

Il gruppo Rainbow, casa di produzione nota per la creazione del cartone animato Winx Club, sbarca in Piazza Affari. È stata infatti presentata domanda d'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario con un collocamento rivolto ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. Saranno Straffin e Viacom Holdings Italia, che possiedono rispettivamente il 70,38% e 29,62% del capitale di Rainbow, ad avviare tale operazione che dovrebbe essere completata entro il mese di maggio 2018 (compatibilmente con il provvedimento di ammissione di Borsa Italiana e l'approvazione di Consob). Il gruppo, che può vantare su cartoons distribuiti in più di 150 emittenti televisive in tutto il mondo, stima che l'offerta inclusa l'opzione Greenshoe, possa comprendere al massimo fino al 40% del suo capitale. UniCredit Corporate & Investment Banking e Credit Suisse Securities (Europe) Limited agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner mentre UniCredit Corporate & Investment Banking saranno gli Sponsor.

LA NUOVA SCOMMESSA DELLE WINX

Rainbow è stata fondata nel 1995 da Iginio Straffi insieme ai soci Luigino Pigini e Giuseppe Casali. Il suo primo progetto è stata la produzione di un CD-ROm intitolato Tommy & Oscar, anche se il vero successo è arrivato con Winx Club, serie televisiva in onda dal 2004 ed esportata in tutto il mondo, tra cui il Giappone in collaborazione con Netflix. Successivamente sono stati prodotti anche alcuni film per il cinema a partire dalla pellicola in 3D, Winx Club 3D - Magica avventura. Nel 2001 è entrato in società il collosso americano Viacom (a cui fanno capo Mtv e Nickelodeon), rilevando le quote dei due soci di Strafi. Nel 2015 la società ha acquisito ben tre studi di animazione a Vancouver, dando lavoro a 700 dipendenti e nei quali lavorano alcuni dei migliori disegnatori di Hollywood. Nel luglio 2017 Rainbow ha rilevato il 60% del gruppo Iven, di cui fanno parte anche Colorado Film, fondato nel 1986 dal produttore Maurizio Totti con Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono e Paolo Rossi.

