MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, assemblea degli azionisti sul bilancio (oggi, 12 aprile)

12 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

OGGI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI MPS

Oggi è in programma l’assemblea degli azionisti di Mps, chiamata ad approvare il bilancio 2017. Intanto con una nota congiunta, le segreterie dei sindacati dei lavoratori di Montepaschi chiedono che il nuovo Governo, garantisca “una solidità di governance che metta al sicuro la banca da possibili attacchi speculativi e mediatici, come accaduto invece anche di recente”. “Inoltre, riteniamo necessario che il prossimo titolare del Mef assicuri continuità nelle politiche della gestione del pacchetto azionario detenuto dallo Stato e che continui a garantirne il suo mantenimento fino al raggiungimento della piena autonomia dell'Istituto bancario”, si legge ancora nel comunicato sindacale. Le organizzazioni si dicono anche convinte del fatto che gli esuberi debbano essere gestiti solo attraverso il Fondo di solidarietà, senza che vi siano forzature circa i tempi di realizzazione del piano di ristrutturazione.

“Chiediamo, quindi, al Mef di esercitare il proprio ruolo di azionista di maggioranza di uno dei principali poli bancari del Paese anche riguardo al piano di utilizzo di azioni proprie (c.d. Severance) in delibera nella prossima Assemblea degli Azionisti, figlio di retribuzioni e contratti con clausole di salvaguardia inaccettabili, a maggior ragione perché incompatibili sia con l’attuale situazione della Banca che alla luce dei sacrifici economici che i lavoratori sostengono da anni”, è anche la richiesta dei sindacati in vista dell’importante appuntamento societario. Vi è infine la richiesta di fare “chiarezza sulle speculazioni in atto sul titolo Mps richiedendo l’intervento degli organismi di vigilanza”. Tutto questo perché “le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo Mps meritano attenzione e rispetto. Da parte di tutti”.

