RYANAIR/ Nuovi voli da Cagliari e Pisa. Rotte con prezzi promozionali

Ryanair ha presentato nuove rotte da Cagliari e Pisa, con voli che raggiungeranno Manchester, Valencia, Siviglia e altre città europee. Prezzi promozionali in aprile e maggio

12 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Ryanair ha presentato questa mattina in conferenza stampa sette nuove rotte per collegare Cagliari con Manchester, Siviglia, Porto, Baden-Baden, Düsseldorf, Valencia e Varsavia. Verso la città inglese ci saranno 3 voli a settimana a partire da quest’estate, mentre negli altri sei casi le rotte saranno avviate nella stagione invernale con due voli a settimana. John Alborante, Sales and Marketing Italia di Ryanair, ha spiegato che quest’anno la compagnia intende rafforzare la propria presenza nel nostro Paese, anche se non sono in programma investimenti importanti. Per quanto riguarda la Sardegna, Alghero avrà voli solo nella stagione estiva con 9 destinazioni, mentre non saranno aperte rotte su Olbia. Alborante ha anche annunciare che per inaugurare la nuova stagione ad aprile e maggio i biglietti vengono offerti a 19,99 euro.

RYANAIR, LA STRATEGIA IN SARDEGNA

Secondo quanto riporta Ansa, Ryanair è comunque al lavoro per superare alcuni problemi tecnici che le hanno finora impedito di partecipare ai bandi riguardanti la continuità territoriale. “Ora aspettiamo il prossimo bando, vediamo. Finora non potevamo entrare in questo discorso per quanto riguarda alcuni dettagli ad esempio sulle misure dei sedili. C'erano dei problemi anche sulle tariffe, noi vogliamo continuare a offrire tariffe anche a 19 euro. Questioni tecniche, ma stiamo parlando e dialogando”, ha spiegato John Alborante. Riuscire a partecipare ai bandi potrebbe sicuramente aumentare i passeggeri di Ryanair da e per la Sardegna, visto che i residenti avrebbero delle tariffe agevolate che ora sfruttano con le altre compagnie aeree, nonostante quelle della compagnia irlandese siano spesso competitive.

RYANAIR, NUOVI VOLI DA PISA

Ieri Ryanair aveva presentato delle nuove rotte da Pisa. In particolare un collegamento estivo con Crotone con tre voli alla settimana e due nuove rotte invernali per Praga e Danzica. Nel caso della capitale ceca con tre voli settimanali, mentre solo due per la città polacca. Sono inoltre previsti dei potenziamenti per i voli da e per Alghero, Bruxelles, Cagliari, Catania, Cefalonia, Chania, Corfù, Francoforte, Ibiza, Londra Stansted, Malta, Palermo, Rodi e Siviglia. John Alborante ha spiegato che ci saranno nei mesi di aprile e maggio dei biglietti speciali con prezzi a partire da 14,99 euro. Pisatoday.it riporta anche le parole di Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, che ha espresso grande soddisfazione per l’annuncio di Ryanair, che evidentemente considera Pisa uno scalo strategico.

