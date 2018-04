ALITALIA/ Da 7mila passeggeri richiesta rimborsi per 24,5 milioni di euro

Alitalia, circa 7mila richieste di rimborsi per complessivi 24,5 milioni di euro arrivano sia dall'Italia che dall'estero tra passeggeri e agenzie di viaggio

13 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

ALITALIA, 7MILA RICHIESTE DI RIMBORSI PER 24,5 MLN

Alitalia potrebbe dover fare i conti con risarcimenti fino a 24,5 milioni di euro. Lo segnala Il Corriere della Sera, evidenziando che in uno dei documenti redatti dai commissari straordinari della compagnia area all’inizio dell’anno si parla di circa settemila contenziosi con passeggeri e agenzie di viaggio che potrebbero comportare l’esborso di questa cifra non certo indifferente. Nello specifico, sottolinea il quotidiano milanese, 6.780 reclami arrivano dall’Italia, con una richiesta complessiva che ammonta a quasi 7 milioni di euro. Nella maggior parte dei casi, più di 4.500, si tratta di “atti di citazioni pendenti al 31/12/2017”. Il che vuol dire che mediamente ad Alitalia sono stati chiesti più di 1.500 euro per ogni caso. Più impressionante però la situazione dei contenziosi esteri: in tutti si tratta di meno di 2.300 casi, che però valgono più di 17 milioni di euro. Le richieste arrivano principalmente dal Brasile (più di 1.500 contenziosi).

ALITALIA, LE RICHIESTE DI RIMBORSO DALL’ITALIA E DALL’ESTERO

Tra Italia ed estero sembra cambiare anche la probabilità che Alitalia sia ritenuta o meno responsabile delle colpe che le vengono imputate da chi ha promosso i contenziosi. Ad esempio, al fondo rischi trasportistico per l’Italia sono stati accantonati 2,8 milioni, un importo determinato “considerando un abbattimento del rischio di causa sulla base dell’esperienza pregressa relativamente ai costi sostenuti dalla compagnia per le sentenze di condanna”. Per quanto riguarda l’estero, invece, “il rischio complessivo di soccombenza è stimato tra il 50% e il 100%” delle richieste. Di fatto Alitalia pensa di dover sborsare al massimo 8,65 milioni di euro. Sommando comunque le due stime, la compagnia aerea conta di dover essere chiamata al massimo a risarcimenti per oltre 11 milioni di euro sui 27 richiesti. Certo, si tratta di meno della metà dei rimborsi potenziali, ma è pur sempre una cifra importante con cui fare i conti.

