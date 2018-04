BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari all'ultima seduta della settimana (13 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari chiude la settimana, senza grandi dati macroeconomici in calendario, specie dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

13 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Giornata ancora scarna di dati macroeconomici significativi per quanto l’Eurozona quella di oggi. L’unico da citare in mattinata è (alle 8:00) l'indice dei prezzi al consumo tedesco per il mese di marzo: le attese degli analisti vedono un aumento dello 0,4%, in linea con la precedente rilevazione. Anche dagli Stati Uniti non sono attesi molti dati nell'ultima seduta della settimana borsistica: alle 16:00, quello relativo alla fiducia dei consumatori calcolato dall'Università del Michigan per il mese di aprile, prima lettura preliminare: il consensus vede un risultato pari a 100,6 punti, in calo rispetto alla precedente rilevazione. Piazza Affari ieri ha chiuso con un rialzo dell'1,27% a quota 23.304 punti. Bene i titolo bancari, così come tutte le aziende a larga capitalizzazione.

Unicredit è stata la migliore con un rialzo del 2,43%. Molto bene anche Banco Bpm che ha fatto registrare un progresso di quasi due punti percentuali. Un po' più indietro Intesa Sanpaolo che è comunque salita più del punto percentuale. Ottima sessione anche per il settore auto con Fca che ha guadagnato due punti percentuali mentre Ferrari è salita dell'1,31%. Bene anche il settore petrolifero con Saipem che ha continuato a guidare i rialzi anche in questa sessione con un balzo dell'1,44%. In recupero anche Telecom Italia che è salita dello 0,8%. Pochissimi i ribassi in questa sessione: solo Fineco ha ceduto lo 0,5% mentre Mediaset ha praticamente chiuso invariata. Lo spread ha subito un lieve rialzo pur mantenendosi sotto quota 130 a 129,8 punti base. In rialzo, invece, il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,81%.

