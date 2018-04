MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le novità emerse dall'assemblea degli azionisti (oggi, 13 aprile)

13 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE NOVITÀ EMERSE DALL’ASSEMBLEA

L’assemblea degli azionisti di Mps tenutasi ieri ha fornito degli elementi sicuramente interessanti sulla situazione della banca toscana e fornito anche dei dati che sicuramente faranno discutere. A cominciare da quelli sui crediti che Montepaschi ha nei confronti dei partiti politici e di "persone fisiche che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami". Crediti che sono quasi totalmente diventati Npl. Nextquotidiano.it segnala anche che la banca ha pignorato il Parco La Quercia di Suzzara, visto che la Fondazione Ds di Mantova ha acceso un mutuo con Mps per mezzo milione di euro, ma che non ha rimborsato integralmente.

In assemblea è intervenuto anche Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha appoggiato la richiesta di Bluebell di intraprendere un’azione di responsabilità contro gli ex vertici della banca. "Non autorizzare l'azione di responsabilità significa dire al Cda di fare più derivati. E poi sulla questione ci ritorneremmo comunque tra pochi mesi, quando ci sarà un governo differente, sempre con il Tesoro al 68% che tornerà a chiedere l'avvio dell'azione di responsabilità", ha detto il pentastellato secondo quanto riporta Askanews. Si è anche scoperto, tramite una domanda posta da un’azionista, che se la banca dovesse uscire condannata da tutte le cause avviate nei suoi confronti dovrebbe sborsare 3,9 miliardi di euro. Secondo quanto riporta affaritaliani.it, infine, i sindacati hanno fatto presente che vengono esercitate, da parte della dirigenza, delle insostenibili pressioni commerciali sui dipendenti.

