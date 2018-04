MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, lanciato il conto corrente per le Pmi (oggi, 14 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Il conto corrente per le Pmi. Ultime notizie live di oggi 14 aprile 2018

14 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LANCIATO IL CONTO MPS MIO BUSINESS

Monte dei Paschi di Siena ha lanciato “Mps Mio Business”, una nuova gamma di conto corrente dedicata alle piccole imprese. “Con questo prodotto intendiamo rivolgerci agli artigiani e alle piccole aziende che cercano un prodotto che sia, al tempo stesso, di semplice utilizzo, economico e capace di adattarsi alla perfezione alla crescita dell’attività imprenditoriale”, ha detto Eleonora Cola, Responsabile Direzione Retail di Banca Mps. Dato che è a pacchetto modulare, con una componente di base, più una componente variabile costituita da prodotti e servizi aggiuntivi facoltativi, il nuovo conto offre una personalizzazione e un meccanismo di scontistica che consente anche di ridurre il canone base premiando la fidelizzazione e cross selling di prodotti e servizi.

Il cliente potrà personalizzare il conto scegliendo la tra tre componenti di base a contenuti crescenti (Easy 10 euro al mese, Plus 15 euro al mese, Extra 30 euro al mese) e potrà passare in qualsiasi momento da un modulo all’altro. Si potranno avere sconti sul canone della componente di base in funzione di acquisti o comportamenti. Nel pacchetto si avrà a disposizione l’innovativo servizio di gestione del risparmio Salvadanaio Mio, utile a ottimizzare il rendimento della liquidità con la massima flessibilità. Con Mps Mio Business è possibile acquistare, in qualsiasi momento, ulteriori prodotti e servizi aggiuntivi all’interno di un paniere predefinito creando un pacchetto in base alle esigenze dell’azienda e dunque alla sua operatività. Tra questi servizi le carte di credito aziendali, il deposito titoli e la fatturazione elettronica.

© Riproduzione Riservata.