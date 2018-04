BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda ai 23.500 punti (16 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.500 punti. Non ci sono grandi dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

16 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 23.500 PUNTI

La prima giornata della settimana borsistica non offre molti dati macroeconomici riguardanti l’Europa. L’attenzione sarà quindi più concentrata a quelli in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti. Alle 14:30 le vendite al dettaglio negli per il mese di marzo: gli analisti si attendono un incremento dello 0,3%, in netto miglioramento rispetto al calo del mese precedente. Sempre alla stessa ora anche l'indice manifatturiero del NY Empire State per il mese di aprile: in questo caso il consensus prevede un calo del risultato a 20,10 punti, in ribasso di oltre due punti rispetto al mese di marzo. Da segnalare, infine, alle 15:00 anche delle aste di titoli di Stato francesi con scadenze a tre, sei e dodici mesi. In tutti i casi sono attesi rendimenti negativi di almeno mezzo punto percentuale.

Piazza Affari venerdì ha chiuso con un rialzo dello 0,11% a quota 23.330 punti. La seduta era iniziata bene e l'indice era arrivato a guadagnare lo 0,6%, ma la retromarcia di Wall Street ha ridotto i guadagni. Misti i titoli bancari: Intesa Sanpaolo era la migliore ma poi ha perso terreno chiudendo con un modesto rialzo dello 0,56%. Ha chiuso, invece, invariato Banco Bpm mentre Unicredit ha ceduto lo 0,26%. Ancora male Telecom Italia che ha ceduto l’1,5%. Peggio ha fatto Azimut con un -3,3%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto segnare una lieve riduzione, attestandosi a fine sessione a 128,10 punti base. In lieve calo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,8%.

