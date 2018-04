Dichiarazione precompilata 2018/ Il Modello 730 online sul sito dell’Agenzia delle Entrate con la compilazione

La Dichiarazione dei redditi precompilata 2018 è da oggi disponibile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. La novità della compilazione assistita

16 aprile 2018

La Dichiarazione dei redditi precompilata 2018 è da oggi disponibile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare questo modello 730 all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web. Quest’anno ci sono nuovi dati rispetto a quelli che già erano presente lo scorso anno sulla dichiarazione precompilata, come i redditi da lavoro dipendente e pensione, le spese mediche e quelle per ristrutturazioni edilizie condominiali. In particolare, il 730 precompilato quest’anno contiene le spese per la frequenza degli asili nido e i dati sulle erogazioni liberali effettuate a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico o di ricerca scientifica. Inoltre, saranno già inseriti i redditi derivanti da locazioni brevi, comunicati dagli intermediari immobiliari.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2018 SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate ricorda che se il contribuente accetta il 730 precompilato senza modifiche, non sarà sottoposto a controlli relativi ai documenti attestanti le spese portate in detrazione, dato che si tratta di dati che sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate, farmacie, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio e altri enti e professionisti. Se però ci si avvallerà di un Caf o di un professionista abilitato, anche per le modifiche alla dichiarazione precompilata, saranno quest’ultimi a dovere pagare eventuali sanzioni derivanti da successivi controlli, a meno che non sia provata la condotta dolosa del contribuente. C’è poi la possibilità, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, di usufruire della “compilazione assistita”.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2018, LA NOVITÀ DELLA COMPILAZIONE ASSISTITA

Si tratta di una novità di quest’anno e dunque non è ben chiaro come funzionerà. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate viene spiegato che per quanto riguarda i dati di oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E, qualora il contribuente intenda modificare quelli già presente nella dichiarazione precompilata potrà, in alternativa all’inserimento o alla rettifica diretta, “inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. I dati aggiunti o rettificati sono poi inseriti in via automatica nel quadro E della dichiarazione dei redditi”. Anziché quindi modificare i campi, con la “modalità assistita” sarò il sistema a provvedere con i documenti e le rettifiche fornite. Questo sistema di compilazione assistita può essere utilizzato anche per le spese sostenute per i familiari a carico.

