MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Masi (Uilca): i partiti stiano fuori dalle banche (oggi, 16 aprile)

16 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

LE PAROLE DI MASSIMO MASI

Negli ultimi giorni si stanno diffondendo indiscrezioni secondo cui Lega e Movimento 5 Stelle vorrebbero vedere passare Mps sotto il completo controllo dello Stato. Se ciò fosse confermato, fa sapere Massimo Masi, “voglio ribadire che la Uilca, da sempre, ha chiesto ai partiti politici di stare fuori dalla gestione del sistema creditizio italiano”. Il Segretario generale della Uilca ci tiene a ricordare “i disastri commessi in passato prima dalla Lega con la gestione di Credieuronord e poi dal Pd con Mps e Banca Etruria, errori che non vanno ripetuti oggi in un momento così delicato per l’economia del nostro Paese”. Facendo poi riferimento all’iniziativa di Carlo Sibilia, ha anche ricordato che “un deputato pentastellato inoltre ha chiesto al Ministero dell’Economia di votare per l’azione di responsabilità contro Profumo e Viola, ex vertici Mps, proposta ritenuta inammissibile dal Mef”.

Il sindacalista ha in questo senso evidenziato che già dalla sentenza che ha assolto “Mussari, Vigni e Baldassarri, nella vicenda dei derivati Alexandria, la Uilca ha dichiarato che si continuava a non far luce sulle operazioni che hanno condotto la banca senese ad una gravissima crisi. Ancora una volta non capiamo di chi siano le colpe, pare che la cosa più difficile nel nostro Paese sia trovare i responsabili delle crisi delle banche”. Quel che è certo, secondo Masi, è che dal 2009, “Mps ha perso migliaia di posti di lavoro, centinaia di filiali chiuse, i lavoratori e le lavoratrici sono stati costretti a migliaia ad aderire ai Fondi per gli esodi, a giornate di solidarietà che hanno decurtato gli stipendi, oltre ad operazioni sul Tfr degli addetti, i mancati premi aziendali e i tagli alla contrattazione integrativa”.

