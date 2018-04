RIFORMA PENSIONI/ Oltre i vitalizi un altro privilegio per i parlamentari (ultime notizie)

16 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Tito Boeri (Lapresse)

I PRIVILEGI DEI PARLAMENTARI OLTRE I VITALIZI

Tito Boeri torna a puntare il dito contro i privilegi dei parlamentari, che non starebbero solo nei tanto noti e discussi vitalizi, ma anche negli oneri figurativi. “Se un parlamentare era prima un lavoratore dipendente, durante il mandato l'Inps gli deve versare i contributi datoriali: si tratta di circa il 24% della loro retribuzione, che in alcuni casi l'Inps ha versato per 20 o 30 anni”, ha detto il Presidente dell’Inps durante Mezz’ora in più, la trasmissione di Rai 3. Secondo quanto riporta l’Huffington Post, Boeri ha anche spiegato di aver scritto all’Ufficio di Presidenza della Camera per sollecitare un intervento sul tema, senza però ricevere nemmeno una risposta. In televisione il Presidente dell’Inps ha poi ripetuto di aver chiesto già in passato alla Camera di poter avere alcuni dati relativi ai contributi versati dai deputati, che non gli sono mai arrivati.

“Adesso vedo che con questa nuova legislatura c'è un impegno nuovo: mi auguro sia vero. Il primo segnale serio sarebbe quello di darci le informazioni per rifare un calcolo serio”, ha poi detto Boeri, spiegando che uniformando le pensioni dei parlamentari a quelle dei normali cittadini si potrebbero ottenere risparmi per 150 milioni di euro. Se per certi versi queste parole potrebbero sembrare un plauso al Movimento 5 Stelle, il Presidente dell’Inps ha espresso un parere invece negativo sul reddito di cittadinanza, sia per i costi che comporterebbe, sia perché a suo modo di vedere rappresenterebbe un “disincentivo a lavorare”. Ovviamente ha anche ribadito di essere contrario alla cancellazione della Legge Fornero, sia per la sostenibilità dei conti pubblici, che per gli effetti che avrebbe sui giovani.

