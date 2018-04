BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari, in arrivo tanti dati (17 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari continua a guardare ai 23.500 punti. Tanti dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

17 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI, IN ARRIVO TANTI DATI

Giornata macroeconomica che in prevede un numero abbastanza interessante di dati macroeconomici quella di oggi. Alle 10:00 l'indice dei prezzi al consumo in Italia per il mese di marzo: le attese sono per un incremento dello 0,4%, in linea con la precedente rilevazione. Alle 10:30, invece, in Inghilterra verrà diffuso il tasso di disoccupazione per il mese di marzo: le attese sono per una conferma del tasso al 4,3%. Mezz'ora più tardi una delle rilevazioni più attese, ovvero l'indice Zew delle condizioni economiche tedesche per il mese di aprile: gli analisti ritengono che si attesterà a 88 punti, in diminuzione rispetto al mese di marzo. Alle 14:30 i nuovi cantieri residenziali negli Stati Uniti per il mese di marzo. Alle 15:15 la produzione industriale per il mese di marzo: le attese sono per un incremento dello 0,4%, in dimezzamento rispetto alla precedente rilevazione.

Ieri Piazza Affari ha chiuso praticamente invariata a 23.329 punti. A sostenere in particolare l'indice italiano sono stati i titoli bancari: Ubi Banca è stata la migliore con un rialzo dell'1,7%. Molto bene anche Bper che ha guadagnato un punto percentuale. Più indietro Unicredit e Intesa che hanno guadagnato rispettivamente lo 0,38% e lo 0,29%. Male invece Fca che ha lasciato sul terreno lo 0,79%. Lo Spread fra Btp e Bund è sceso a 127,2 punti base. In lieve calo anche il rendimento del Btp decennale che si è collocato all'1,80%.

