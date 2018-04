MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Laura Bottici del Movimento 5 Stelle (oggi, 17 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,65 euro ad azione. Le parole di Laura Bottici del M5s. Ultime notizie live di oggi 17 aprile 2018

17 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

M5S A FAVORE DI UNA VALORIZZAZIONE DEGLI NPL

Come ormai noto, i 6,3 miliardi di euro destinati a Mps, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che hanno fatto aumentare il deficit pubblico dell’Italia, non impatteranno sul giudizio europeo dei conti pubblici. “Ma allora, ci chiediamo noi del M5S, perché è possibile tener fuori dal giogo del Fiscal Compact i regali ai banchieri (che non vengono nemmeno rimpiazzati, vedi Morelli in Mps) e invece a Bruxelles si fanno sempre resistenze quando prospettiamo di escludere dai parametri gli investimenti produttivi per i settori ad alto moltiplicatore che comunque non rappresentano spesa corrente e che farebbero davvero ripartire la nostra economia?”, scrive Laura Bottici sulla sua pagina Facebook.

La senatrice pentastellata ricorda che il governo Gentiloni “stanziò 20 miliardi con il decreto cosiddetto ‘salva-risparmio’ per i salvataggi bancari. Se si fosse valutato in maniera realistica il valore dei realizzi netti, nel caso della liquidazione delle venete, e il peso delle garanzie, le risorse si sarebbero già esaurite. E ciò mentre abbiamo ancora dei focolai di crisi bancaria accesi qui e lì nel Paese”. Bottici spiega anche che il Movimento 5 Stelle è a favore di “una valorizzazione paziente dei crediti deteriorati, mentre abbiamo acceso un faro sullo strumento delle Gacs (le garanzie pubbliche sulle tranche senior delle cartolarizzazioni) che ora inizia a interessare diversi istituti, da Carige a Creval, fino a PopBari, ma che non deve trasformarsi nell'ennesimo, opaco escamotage di cui abusare per scaricare sul bilancio pubblico rischi impropri, legati a valutazioni infedeli delle garanzie sottostanti ai prestiti”.

