BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende i dati sul petrolio (18 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari cerca un'altra chiusura in rialzo, dopo quella di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

18 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ASPETTA I DATI SUL PETROLIO

La giornata macroeconomica odierna prevede pochi spunti sia in Europa che negli Stati Uniti, con gli investitori più focalizzati sulla stagione delle trimestrali americane. Alle 10:30 l'indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo in Inghilterra: le attese sono per un incremento dello 0,3% anche se si evidenzia un lieve calo rispetto alla precedente rilevazione. Mezz'ora più tardi anche l'indice dei prezzi al consumo per quanto concerne l'area Euro nel mese di marzo: il consensus prevede una netta crescita di un punto percentuale. Alle 12:30 un'asta di Bund tedeschi con scadenza a dieci anni: sono previsti rendimenti di poco sopra il mezzo punto percentuale. Infine, alle 16:30, il dato sulle scorte di petrolio settimanali Usa: dopo le forti tensioni geo-politiche in Siria, il Wti ha sfondato i massimi di periodo, avvicinandosi ai 70 dollari al barile. Gli analisti prevedono un calo delle scorte: un dato migliore potrebbe spingere il petrolio verso nuovi massimi.

Ieri Piazza Affari ha fatto registrare un rialzo dell'1,37% a quota 23.649 punti. A fare bene sono stati tutti i settori, compreso quello bancario. Intesa Sanpaolo ha un po' deluso sul finale: il titolo stava guadagnando oltre il 2% in seguito alla vendita di una trance di Npl e della sua piattaforma per la gestione degli stessi per una plusvalenza di 400 milioni, ma sul finale ha perso qualcosa, chiudendo con un +0,94%. Meglio Banco Bpm che ha messo a segno un progresso di tre punti percentuali. Benissimo Fca che ha guadagnato il 3,7%. Male Telecom Italia che ha fatto registrare un ribasso dell'1,6%. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un calo, portandosi a 124,9 punti base. In diminuzione anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora all'1,76%.

