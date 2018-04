FCA -8% IN EUROPA/ Vendite mercato auto in calo a marzo

18 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

Brutto colpo per Fca. Sono stati infatti diffusi i dati relativi alle immatricolazioni di auto nell’Unione europea, che hanno fatto segnare un calo delle vendite dell’8% per il gruppo Fiat Chrysler. Complessivamente, la diminuzione rispetto al marzo 2017, per tutto il mercato, è stata del 5,3%, con 1,79 milioni di immatricolazioni. Le statistiche dicono che è dal 2014 che non si vedeva un marzo con il segno meno. Pesante il calo del Regno Unito, con le immatricolazioni scese del 15,7%. Negativi anche i dati di Italia (-5,8%) e Germania (-3,4%), mentre hanno chiuso in rialzo la Spagna (+2,1%) e la Francia (+2,2%). Guardando ai dati dei singoli gruppi automobilistici, Volkswagen resta al primo posto con più di 405.000 unità e un aumento dello 0,3%. Il secondo posto è occupato da Psa (285.000 immatricolazioni), davanti a Renault (meno di 175.000) e Ford (più di 132.000). Fca, con 118,975 unità, precede di poco Bmw (118.746). Chiudono la top ten Daimler (108.101 unità), Toyota (83.546) e Nissan (74.626).

FCA, CRESCONO LE VENDITE DI 500X E RENEGADE

Prendendo in considerazione i primi tre mesi dell’anno, le immatricolazioni nell’Unione europea hanno fatto segnare un rialzo dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2017, con complessive 4,17 milioni di immatricolazioni. Il dato trimestrale sorride in particolare al mercato spagnolo (+10,5%), mentre conferma il trend negativo del Regno Unito (-12,4%). L’Italia, invece, ha perso l’1,5%. Secondo quanto comunicato da Fca, Panda e 500 hanno rappresentato il 29% del segmento di riferimento tra le immatricolazioni europee di marzo. In crescita anche le vendite della 500X e della Jeep Renegade. Segno più anche per le Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Al momento in Borsa il titolo di Fca è stazionario intorno ai 19,5 euro. Il mercato europeo, d’altro canto, è senza dubbio quello ritenuto meno dinamico e interessante per il settore dell’auto, anche se per Fca, in particolare per il marchio Fiat, rappresenta un importante sbocco.

