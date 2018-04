MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le richieste dei sindacati alla banca (oggi, 18 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,7 euro ad azione. Le richieste dei sindacati alla banca. Ultime notizie live di oggi 18 aprile 2018

18 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

LE RICHIESTE DEI SINDACATI A MONTEPASCHI

L’organismo paritetico di Mps sulle politiche commerciali si è riunito venerdì scorso e i sindacati hanno diffuso una nota, riportata da ilcittadinoonline.it, per evidenziare di avere segnalato alla controparte datoriale “un aumento esponenziale di controllori, pressioni, report e monitoraggi per l’ottenimento di budget spesso irraggiungibili rendendo ancora più insopportabile il già compromesso clima aziendale”, dopo l’accordo sulle politiche commerciali firmato a fine febbraio. “A distanza di quasi due mesi pretendiamo dalla Banca segnali incontrovertibili di discontinuità, atti concreti che rendano operativo l’Accordo, soluzioni e risposte che non lo riducano ad un enunciato di buoni principi”, dicono le organizzazioni sindacali.

Le quali hanno anche avanzato alcune proposte, come quella di far sì che “la Rete venga messa a conoscenza del proprio Budget annuo, peraltro approvato dal CdA, e non solo limitarsi ad assegnare obiettivi mensili/trimestrali” o di avere una “normativa chiara ed univoca su report, monitoraggi e rilevazioni dati”, perché “non è pensabile che in una banca di 23.000 dipendenti non si riesca a stabilire una volta per tutte quali siano gli strumenti da utilizzare per l’analisi dell’andamento commerciale, ma proliferino strumenti caserecci di rilevazione e reportistica di ogni genere e tipo”. I sindacati hanno anche chiesto che venga rispetto il principio, sancito nell’accordo di meno di due mesi fa, per cui il mancato raggiungimento di un obiettivo quantitativo non implica una valutazione negativa. Questo perché sono stati segnalati casi di valutazione non positive a seguito di mancato raggiungimento dei budget 2017 delle varie unità produttive. I sindacati attendono ora un nuovo incontro in cui avere risposte alle istanze presentate.

