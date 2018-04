SCONTI RC AUTO/ Ecco per chi l’assicurazione costerà (obbligatoriamente) di meno da luglio

Sconti Rc auto in arrivo. L'assicurazione costerà meno a partire da luglio per determinate categorie di automobilisti. Portabilità della classe di merito anche per le coppie di fatto

18 aprile 2018 Bruno Zampetti

Lapresse

SCONTI RC AUTO, PER CHI L’ASSICURAZIONE COSTERÀ MENO

Sono in arrivo sconti obbligatori per le assicurazioni Rc auto a partire da luglio. L’Ivass ha infatti emanato un regolamento che stabilisce che a partire dal prossimo 10 luglio scatteranno degli sconti per alcune categorie di automobilisti. In particolare, per coloro che su proposta della compagnia di assicurazione, installeranno la cosiddetta “scatola nera” e meccanismi elettronici che impediscono l’avviamento del motore in caso di tasso alcolemico sopra i limiti di legge. Inoltre, anche coloro che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato incidenti con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, purché abbiano installato o installino la scatola nera e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’Ivass. In questo modo si cercherà quindi di “premiare” gli automobilisti virtuosi, anche se risiedono in zone che sono invece penalizzate da premi assicurativi più elevati.

SCONTI RC AUTO, CLASSE DI MERITO TRASFERIBILE ANCHE PER LE COPPIE DI FATTO

L’Ivass ha inoltre emanato un provvedimento che introduce la possibilità di trasferire la classe di merito di una polizza Rc auto anche tra le coppie di fatto. Attualmente, infatti, questo trasferimento è possibile solo tra coniugi o da genitori a figli. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha anche introdotto il cosiddetto “attestato di rischio dinamico” per impedire agli automobilisti in cattiva fede di denunciare un incidente solo dopo aver cambiato compagnia assicurativa, in modo da sfruttare un prezzo più basso nel passaggio da una compagnia all’altra. Dunque si terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia. Oltre che sulle coppie di fatto e le unioni civili, il provvedimento dell’Ivass è intervenuto su altre categorie di assicurati, come i veicoli intestati a portatori di handicap e quelli oggetto di leasing.

