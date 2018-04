ALDI/ Grande distribuzione, con Conegliano Veneto aumentano i supermercati in Italia

Aldi apre un supermercato a Conegliano Veneto. In Italia la Grande distribuzione ha quindi un nuovo protagonista che potrebbe espandersi presto come Lidl

19 aprile 2018

ALDI, NUOVO SUPERMERCATO A CONEGLIANO VENETO

Aldi, la catena di supermercati tedesca, con l’apertura del nuovo punto vendita di Conegliano Veneto, aumenta la sua presenza in Italia. O meglio nel Nord Italia. Aldi ha infatti in programma di arrivare a 45 supermercati nel settentrione, per poi espandersi nel resto della Penisola se dovesse riscontrare un buon andamento delle vendite. Nel solo Veneto sono stati finora aperti 20 punti vendite e altri sono presenti in Friuli, Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emilia-Romagna. In programma ci sono poi le aperture di nuovi supermercati a Cantù, Piacenza, Trento, Rovereto e Curno. Oltre che in Italia, e ovviamente in Germania, Aldi è presente anche in Austria, Belgio, Francia, Danimarca, Irlanda, Olanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzero, Ungheria e Gran Bretagna. Inoltre, ha dei punti vendita anche in Australia e negli Stati Uniti. I primi supermercati Aldi in Italia hanno aperto i battenti lo scorso 1° marzo.

ALDI, LA CONCORRENZA IN ITALIA

È ancora presto quindi per poter dire se la presenza di Aldi in Italia aumenterà, molto dipenderà anche dai risultati che riuscirà a ottenere nelle varie graduatorie relative alla convenienza e alla soddisfazione dei clienti. Pensando alla provenienza del marchio, non può non venire in mente Lidl, che nel giro di alcuni anni è riuscita a fidelizzare molti clienti italiani, pur partendo da una presenza concentrata soprattutto al Nord per poi arrivare in ben 19 regioni su 20. Oggi Lidl ha circa 600 punti vendita in Italia e non è raro vedere degli spot con le sue offerte. Addirittura è diventata premium sponsor della nazionale italiana di calcio. Vedremo se Aldi riuscirà ad avere un successo simile, tenendo conto che la concorrenza non manca. Sono tante le insegne presenti sul territorio nazionale e farsi spazio non sarà semplice. Tuttavia le aperture di nuovi punti di vendita potrebbero rappresentare un’opportunità occupazionale per alcuni territori.

