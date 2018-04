BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari e lo spread in netto calo (19 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi punta a un nuovo rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Da osservare anche lo spread. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

19 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI E LO SPREAD IN NETTO CALO

Giornata macroeconomica che a livello europeo non presenta particolari dati quella di oggi. Alle 10:30 si inizierà con le vendite al dettaglio in Inghilterra per il mese di marzo: gli analisti si aspettano una brusca frenata degli acquisti, con le vendite che dovrebbero segnare un -0,5%, in sensibile calo rispetto a febbraio. Alle 11:00 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a tre e cinque anni. I rendimenti attesi sono di poco positivi. Anche dagli Stati Uniti non sono previste particolari indicazioni: come ogni giovedì sono previste le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Le attese sono per un dato pari a 230mila unità, in lieve calo dalla rilevazione precedente. Alle 14:30 l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di aprile: il consensus prevede un calo a 20,8 punti, meno di due punti dal precedente dato.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,43% a quota 23.751 punti. Bene nel complesso il settore bancario: Unicredit è salita dello 0,73%, mentre Ubi banca ha guadagnato l'1,57%. Male Bper che ha perso l'1,2%. In netto spolvero Saipem grazie all'aumento del prezzo del petrolio: il titolo ha guadagnato oltre quattro punti percentuali. Lo spread ha subito una diminuzione importante andando persino sotto i 120 punti a 118,5 punti base. Si tratta in assoluto dei minimi di periodo. In netto calo anche il rendimento del Btp decennale che si attesta all'1,72%.

