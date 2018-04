GENERALI, ASSEMBLEA: ITALIANI “SUPERANO” FONDI ESTERI/ Ultime notizie: Donnet replica a Greenpeace dopo blitz

Generali, blitz di Greenpeace all'assemblea. Il ceo Philippe Donnet assicura: “Stop a investimenti sul carbone”. Le ultime notizie: dalla protesta alle voci sull'accordo con Poste

19 aprile 2018 - agg. 19 aprile 2018, 17.57 Silvana Palazzo

Generali, blitz di Greenpeace all'assemblea

L'Assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali ha approvato oggi il bilancio dell'esercizio 2017, chiuso con un utile netto di 2.110 milioni di euro, stabilendo di assegnare un dividendo di 0,85 euro ad azione per gli azionisti. La novità più importante riguarda il “sorpasso” degli italiani sui fondi esteri. La differenza è minima rispetto ad un anno fa, cioè l'1,46% in meno, ma questa diminuzione è comunque significativa. I fondi esteri presenti in assemblea si sono presentati nella misura del 22,91%. Un po' meno di quanto successo l'anno scorso, quando a Trieste era arrivato con il 24,37% di investitori istituzionali stranieri. I cosiddetti soci privati italiani invece hanno raggiunto il 23,12% del capitale presente in assemblea, mentre un anno fa il blocco di azionisti “tricolore” era fermo al 19,79%. A fare la differenza il gruppo Benetton, al 4% nel capitale, ma presente con una manciata di azioni in meno in assemblea per i titoli acquistati dopo il termine ultimo per partecipare ai lavori. Come riportato da Repubblica, non ci sono elementi per parlare di disaffezione da parte dei fondi esteri: questi movimenti non equivalgono a cambi di strategia. Inoltre, può aver pesato sulla minor presenza il fatto che non ci fossero cariche sociali da rinnovare. (agg. di Silvana Palazzo)

GENERALI, BLITZ DI GREENPEACE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea di Generali a Trieste si è aperta con la contestazione di Greenpeace. L'associazione ambientalista ha portato sacchi e carrelli carichi di carbone, oltre a striscioni e cartelli, per chiedere al gruppo assicurativo di interrompere gli investimenti nel settore carbonifero. Ma Generali ha fatto sapere che quegli investimenti sono destinati ad esaurirsi. «Generali effettuerà investimenti green (in infrastrutture e green bond) per 3,5 miliardi di euro entro il 2020 e non effettuerà nuovi investimenti in società legate al settore carbonifero», ha fatto sapere il gruppo, aggiungendo - in riferimento all'attuale esposizione di circa 2 miliardi di euro - che «dismetterà gli investimenti azionari e disinvestirà quello obbligazionari, portandoli a scadenza o valutando la possibilità di dismetterli prima della scadenza». Il ceo del gruppo Philippe Donnet ha parlato ai soci dell'anno 2018, che giudica «un anno fondamentale per generali perché dobbiamo lavorare sul prossimo piano strategico».

ASSEMBLEA GENERALI: PARLA DONNET

Il nuovo business plan di Generali verrà presentato il prossimo 21 novembre a Milano: lo ha annunciato Philippe Donnet parlando ai soci nell'assemblea di oggi a Trieste. A proposito della strategia, ha spiegato che «sarà basata sull'ulteriore ottimizzazione finanziaria, su un'espansione profittevole e sulla trasformazione del nostro gruppo». Donnet si è detto sicuro del fatto che Generali possa «scrivere una nuova storia di successo del settore assicurativo». Il ceo di Generali ha assicurato che il gruppo è in linea con gli obiettivi prefissati all'inizio del piano e che in alcuni casi sono anche in anticipo. Inoltre, ha segnalato che l'obiettivo che si erano posti, quello di 200 milioni di minori costi nei mercati maturi, è stato raggiunto nel 2017, quando era previsto nel 2019. Per quanto riguarda l'ottimizzazione della presenza internazionale, «è già stato superato l'obiettivo di un miliardo di euro prima di aver completato il programma di dismissioni». Nessun commento invece sul possibile accordo con Poste: «Noi come Generali non commentiamo mai rumor usciti sui giornali circa possibili accordi commerciali con parti terze».

