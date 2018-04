TIM/ Genish a Elliott: scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia

Telecom Italia, Genish parla del Fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo

19 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

TIM, GENISH HA INCONTRATO ELLIOTT

Amosh Genish, Ceo dimissionario di Telecom Italia, chiarisce quella che è sinteticamente la differenza tra la strategia che il cda di Tim vuol portare avanti e quella che invece propone il Fondo Elliott: “Noi abbiamo il focus sull’operatività e una visione di lungo termine, Elliott sugli aspetti finanziari e un’ottica di più breve periodo”. Intervistato dal Sole 24 Ore, il manager israeliano ha spiegato di aver incontrato più volte i rappresentanti del fondo americano e che al momento non ci sono altri appuntamenti in programma, anche se da parte sua ritiene importante “come Ceo di Tim ascoltarli e credo che anche per loro sia importante ascoltare me perché si sviluppi un dialogo costruttivo”. Chiamato a fare un pronostico su come andrà a finire lo scontro in atto con Elliot, Genish ha detto di poter dire, avendo incontrato molti investitori, “che se si votasse sul piano la stragrande maggioranza sarebbe a favore. Vivendi sostiene in pieno il piano e questo è quello che importa al management”.

TIM, GENISH E LA RETE DI TELECOM ITALIA

In ogni caso Genish auspica che si possa presto mettere fine “a questa telenovela”, perché “è molto rischioso e dannoso per la società un conflitto prolungato tra gli azionisti”. Ha anche detto che se la composizione del board di Telecom Italia dovesse cambiare, bisognerà riconfermare il piano industriale e occorrerà verificare se nel cda ci sarà o meno “un clima di fiducia e allineamento col Ceo”. Il manager ha anche detto che una fusione tra la rete Telecom e Open Fiber potrebbe creare valore per gli azionariati di entrambe le società, ma non con vantaggi come quelli stimati da Elliott. Ha anche spiegato di essere disposto a discutere del tema, “ma finora il Ceo di Enel si è sempre mostrato non interessato”. Genish ha infine smentito che il Governo non sia soddisfatto di come procedono gli investimenti in fibra di Tim: “Ogni volta che ci ho parlato sono sempre sembrati contenti di quanto stiamo facendo”.

