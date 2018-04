BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari guarda alle assemblee degli azionisti (20 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

20 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI GUARDA AGLI EVENTI SOCIETARI

Giornata con pochi dati macroeconomici quella di oggi. Alle 8:00 l'indice tedesco dei prezzi di produzione in Germania per il mese di marzo: le attese sono per un incremento dello 0,2%, in miglioramento rispetto al lieve calo dello 0,1% di febbraio. Nel pomeriggio non sono previsti, invece, dati americani, mentre alle 16:00 ci sarà il dato sulla fiducia dei consumatori nell’Eurozona. Per la Borsa italiana più interessanti gli appuntamenti societari di Atlantia, Brembo, Ferragamo, Amplifon, Eurotech, Yoox Net a Porter e Astm, con le assemblee degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2017.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un progresso dello 0,14%, a quota 23.792 punti. Misto il settore bancario con Intesa Sanpaolo che ha chiuso praticamente invariata. Unicredit ha fatto meglio con un progresso dello 0,6%. Banco Bpm ha ceduto, invece, lo 0,07%. In netto calo Fiat che ha ceduto l'1,39%. Male anche il titolo Ferrari che ha perso lo 0,69%. A picco Ovs che ha perso oltre trenta punti percentuali dopo che i conti del 2017 hanno deluso le attese. Lo spread fra Btp e Bund ha subito un ulteriore ribasso, portandosi così su nuovi minimi di periodo a 118,10 punti base. In rialzo, invece, il rendimento del Btp italiano decennale che si è attestato all'1,78%.

© Riproduzione Riservata.