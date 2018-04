MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Morelli chiede il supporto degli azionisti (oggi, 20 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 2,7 euro ad azione. Morelli chiede il supporto degli azionisti. Ultime notizie live di oggi 20 aprile 2018

20 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

MORELLI CHIEDE SUPPORTO DEGLI AZIONISTI

Marco Morelli chiede il supporto degli azionisti, “quello pubblico e quelli finanziari”, di Mps per portare avanti il piano di ristrutturazione della banca. In un’intervista Repubblica, l’amministratore delegato di Montepaschi ha confermato l’impegno del management “per essere coerente con gli obiettivi del piano quadriennale, che è sottoposto a monitoraggi periodici. Gli azionisti hanno tutti gli strumenti per valutare quanto abbiamo fatto e faremo”. Quindi ha ricordato che il 2017 è stato un anno caratterizzato da operazioni di carattere straordinario che “solo da inizio gennaio la banca ha potuto lavorare appieno al rilancio delle proprie attività”. In questo senso ha specificato che “nel primo trimestre emergono, grazie allo sforzo di tutti i dipendenti, indicazioni positive sulla qualità dell’attivo e sulla crescita degli impieghi, ultimo ma rilevante tassello per ripartire dopo che nel 2017 abbiamo avviato il recupero della raccolta. Il 10 maggio lo si vedrà alla presentazione dei dati trimestrali”.

Morelli ha evidenziato che il sistema bancario italiano, come quello europeo, è chiamato in futuro a operazioni di consolidamento. “Per quanto riguarda Mps dobbiamo prima rafforzare l’andamento della gestione; poi le valutazioni strategiche spetteranno, come giusto, agli azionisti”, ha aggiunto. Infine, ha voluto ricordare che “la mia remunerazione totale, la massima consentita dalle norme sugli aiuti di Stato, è 466mila euro lordi annui. Aggiungo che in Mps i dirigenti, oltre a non poter fruire di alcun sistema di incentivi, sono circa l’1,7% del personale totale, contro il 3,4% medio del settore in Italia”.

© Riproduzione Riservata.