Spagnoli più ricchi degli italiani per il Fmi/ L’Italia verrà sorpassata anche da altri paesi

Gli spagnoli sono più ricchi degli italiani secondo i dati del Fmi rielaborati dal Financial Times. L'Italia in futuro verrà sorpassata anche da Repubblica Ceca e Slovacchia

20 aprile 2018 - agg. 20 aprile 2018, 12.01 Lorenzo Torrisi

Lapresse

Gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani. Lo scrive il Financial Times che ha rielaborato i dati del World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale relativi al reddito pro-capite. Nel 2017, la Spagna è arrivata, a parità di potere d’acquisto, a 38.286 dollari contro i 38.140,3 dell’Italia. Un sorpasso che arrivato nel tempo, visto che dieci anni fa gli italiani erano più ricchi del 10% degli spagnoli e che dovrebbe consolidarsi nel futuro, visto che nel 2022 gli iberici saranno del 7% più ricchi. Il merito è ovviamente della crescita del Pil che si è avuta in Spagna negli ultimi anni, mentre l’Italia è rimasta ferma e ha stentato a ripartire. Nei prossimi anni il nostro Paese dovrebbe essere sorpassato anche da altri paesi, in particolare da Slovacchia e Repubblica Ceca. C'è però da dire che reddito non è sinonimo di ricchezza.

SPAGNA E ITALIA, LE DIFFERENZE

Certamente questo dato sarà preso parecchio in considerazione da quanti considerano la Spagna un modello da imitare, vista la risposta che è riuscita a dare alla crisi che l’ha colpita. Non bisogna però dimenticare che: Madrid ha salvato il suo sistema bancario utilizzando risorse europee, cosa che l’Italia non ha fatto, lasciando anzi che in taluni casi i risparmiatori rimanessero colpiti dal bail-in prima ancora che entrasse in vigore; la Spagna è intervenuta anche sul sistema pubblico con misure temporanee come il taglio delle tredicesime di tutti i dipendenti pubblici; il deficit su Pil di Madrid negli ultimi anni è stato anche superiore al 5%; il tasso di disoccupazione spagnolo resta sopra il 15%. Insomma, la Spagna ha fatto una “cura da cavallo”, ma ha utilizzato anche degli strumenti in più rispetto a quelli messi in campo dall’Italia, e lo ha fatto in taluni casi meglio.

SPAGNA E ITALIA, I NUMERI NON DICONO TUTTO

Il raffronto tra Italia e Spagna in passato c’è stato anche sul fronte dello spread. Per alcuni mesi, infatti, si continuava a constatare quanto i Bonos di Madrid fossero ritenuti più affidabili dei Btp del nostro Tesoro. Non bisogna certo pensare che però vada tutto bene in Spagna: le tensioni sociali non mancano e quando si guarda al reddito pro capite non può sfuggire che si sta guardando a un dato medio e dunque i famosi polli di Trilussa sono sempre in agguato. L’aumento della ricchezza si può infatti accompagnare, come del resto si è constato negli ultimi anni, a un aumento delle disuguaglianze. Sulla Spagna pesa poi sempre l’incognita catalana, che non può considerarsi risolta dopo l’arresto, e successivo rilascio, di Puigdemont in Germania. Tuttavia la stabilità politica del Paese sembra invidiabile, visto che Rajoy riesce a governare nonostante non abbia la maggioranza.

