MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la decisione di Coop Centro Italia (oggi, 21 aprile)

21 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI GIORGIO RAGGI

Agenziaimpress.it riporta le dichiarazioni di Giorgio Raggi, Presidente di Coop Centro Italia, che ha spiegato le ragioni che hanno spinto la cooperativa a citare in giudizio Mps e Consob in relazione agli aumenti di capitale della banca toscana nel 2011 e nel 2014, che “erano stati benedetti da importanti istituti di vigilanza. Le operazioni avvallate da Banca d’Italia, Consob, Bce e Commissione europea. Il piano industriale era stato giudicato credibile. Noi ci siamo fidati dei documenti ufficiali e pubblici che abbiamo potuto esaminare prima di fare le nostre scelte, per poi scoprire che quei documenti contenevano informazioni false, non alterate, proprio false, che sarebbe stato facile per un organo di vigilanza smentire”. Raggi si è detto anche convinto che Coop Centro Italia vincerà la causa, con la quale ha chiesto un risarcimento danni da 160 milioni di euro.

Il Presidente ha anche spiegato che fino al 2008 “con Mps ci abbiamo guadagnato in dividendi cifre che complessivamente si aggirano attorno ai 60 milioni di euro. Gli aumenti di capitale erano stati benedetti da personalità che ricoprivano ruoli strategici di controllo sul tipo di operazione nella quale la nostra cooperativa di consumo si è impegnata. L’acquisto di Antonveneta da parte di Mps era considerato un buon investimento da tutti. Come potevamo mai immaginare che i prospetti di aumenti di capitale fossero falsi?”. Da queste considerazioni è dunque arrivata la richiesta di un risarcimento danni per falsa prospettazione dei documenti di aumento di capitale sociale.

