Reddito di cittadinanza, Finlandia lo boccia/ Esperimento fermato, ministro Finanze: “Serve un nuovo sistema”

Reddito di cittadinanza, Finlandia lo boccia: esperimento fermato. Il ministro delle Finanze annuncia: “Serve un nuovo sistema”. Le ultime notizie sulla misura per i disoccupati

22 aprile 2018 Silvana Palazzo

In Italia per ora se ne parla solamente, intanto la Finlandia ha bocciato il reddito di cittadinanza. Proprio il primo paese dell'Unione europea che l'anno scorso lo aveva introdotto come progetto pilota ha deciso di non proseguire con l'esperimento. Lo riferisce Business Insider. Al momento il governo liberalconservatore di Helsinki non ha pubblicato ancora un bilancio dei risultati o di valutazione del progetto, né ha fornito spiegazioni sulle ragioni per le quali ha abbandonato il progetto. L'esecutivo però starebbe valutando altre soluzioni di riforme del welfare per affrontare i problemi sociali provocati dalla disoccupazione, che in Finlandia è una questione seria. Qui si registra infatti il tasso più alto rispetto a quello degli altri quattro paesi nordici. L'economia finlandese è moderna e globale, oltre che solida, ma ha sofferto della crisi dei rapporti economici con Mosca e dei danni causati dalla domanda di carta, dovuta dal forte calo di vendite dei media cartacei ovunque, e dalla crisi di Nokia.

L'esperimento è partito nel 2017 e aveva attirato l'interesse del resto d'Europa e del mondo. Ma il progetto sul reddito di cittadinanza è stato bocciato dalla Finlandia, stando a quanto riportato da Business Insider. Finora ha visto coinvolti duemila disoccupati che vi avevano aderito su base volontaria. I volontari hanno ricevuto dal sistema di welfare finlandese una cifra pari a circa 690 dollari Usa mensili, che corrispondo a circa 560 euro. Il pagamento di questo reddito di cittadinanza, a differenza di altre forme di sussidi e assistenza pagati in diversi paesi dell'Unione europea, non è soggetto a vincoli. Questo vuol dire che il reddito di cittadinanza era pagato senza che chi lo riceveva dovesse in cambio impegnarsi nella ricerca di un lavoro o accettare impieghi offerti dall'ufficio di collocamento. E quindi ora il passo indietro. Il ministro delle Finanze Petteri Orpo ha spiegato che «il Paese andrà verso un percorso più simile al modello inglese» che invece cerca di mettere insieme benefici e crediti d'imposta in un solo sistema.

