BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende gli indici Pmi europei (23 aprile 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana senza particolari dati macroeconomici. In mattinata gli indici Pmi europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

23 aprile 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE GLI INDICI PMI EUROPEI

Inizio di settimana scarna dal punto di vista macroeconomico. In Europa l'unico dato davvero rilevante sarà, alle 10:00, il PMI della manifattura per il mese di aprile. Secondo gli analisti si dovrebbe attestare a 56,1 punti, in calo rispetto al mese precedente. Alla stessa ora anche l'indice dei direttori agli acquisti del settore servizi per tutta l'area Euro nel mese di aprile, prima lettura preliminare. Non sono attese particolari variazioni con solo una lieve diminuzione rispetto alla precedente rilevazione. Alle 16:00 dagli Stati Uniti, toccherà alla vendita di abitazioni esistenti per il mese di marzo: le attese sono per un dato praticamente uguale a quello di febbraio. Infine alle 17:30 sono previste aste di Buoni del Tesoro americano con scadenza a tre e sei mesi e tassi di rendimento attesi in aumento.

Venerdì Piazza Affari è riuscita a chiudere la sessione con un rialzo dello 0,16% a quota 23.829 punti. Bene i titoli bancari: Intesa Sanpaolo ha guadagnato lo 0,76% mentre Ubi Banca è stata la migliore con un balzo dell'1,5%. Bene anche Unicredit che è salito dello 0,6%. Meglio ancora Telecom Italia che ha guadagnato l’1,6%. In ribasso, invece, Fca che ha fatto registrare un calo dello 0,7%. Lo spread fra Btp e Bund è salito leggermente, attestandosi a fine sessione a 118,8 punti base. In leggero rialzo anche il rendimento del Btp decennale che è pari all'1,78%.

© Riproduzione Riservata.