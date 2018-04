Esenzione bollo auto per chi rottama in Lombardia/ Come ottenere l'incentivo: beneficio per tre anni

Esenzione bollo auto per chi rottama in Lombardia: come ottenere l'incentivo. Le ultime notizie: beneficio per tre anni. Una buona notizia per chi vuole cambiare veicolo.

23 aprile 2018 Silvana Palazzo

Esenzione bollo auto per chi rottama in Lombardia

Buone notizie per gli automobilisti lombardi che stanno pensando di rottamare la propria auto con una nuova: potranno usufruire dell'esenzione del pagamento del bollo per tre anni. L'iniziativa ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento a tutela della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'aria che respiriamo. L'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica è riconosciuta se i veicoli rottamati sono di proprietà dell'acquirente o dei componenti del suo nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche in regime di locazione finanziaria. Inoltre, è riconosciuto un contributo di 90 euro per la demolizione, anche senza rottamazione. La Regione Lombardia ricorda che tutti i proprietari possono continuare a beneficiare della riduzione del 10% del bollo e di altri servizi, tra cui il rimborso automatico di eventuali versamenti non dovuti, aderendo alla domiciliazione bancaria come modalità di pagamento.

ESENZIONE BOLLO AUTO PER CHI ROTTAMA IN LOMBARDIA

«Le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell’anno 2018, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno 2018, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentato a gasolio». Questo il testo della misura ricordata dall'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, a margine della presentazione dei dati riguardanti la Lombardia. L'assessore ha colto anche l'occasione per anticipare che il governatore Fontana provvederà a ringraziare i cittadini lombardi che hanno aderito all'iniziativa contribuendo alla riduzione dell'inquinamento nella regione. Una bella notizia per chi vuole cambiare auto rottamando quella più inquinante per passare ad un veicolo più ecologico.

