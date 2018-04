MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e la decisione di Coop Centro Italia (oggi, 23 aprile)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa inizia la settimana sopra quota 2,7 euro ad azione. Le nomine della Fondazione. Ultime notizie live di oggi 23 aprile 2018

NUOVA DEPUTAZIONE GENERALE PER LA FONDAZIONE

Tra gli azionisti di Montepaschi, seppur con una quota minima rispetto al passato, c’è ancora la Fondazione Mps, che durante l’ultima seduta della Deputazione Generale ha nominato Carlo Rossi nuovo Presidente. Con l’occasione è stata anche rinnovata la Deputazione Amministratrice, composta da Stefano Bernardini, Giuseppe Liberatore, Gian Bruno Ravenni, Grazia Baiocchi, che lascia l’incarico di membro dell’attuale Deputazione Generale. Carlo Rossi, che succede a Marcello Clarich, è laureato in scienze economiche e bancarie all’Università degli Studi di Siena, è Presidente dell’Associazione Regionale Asp Toscane e dell’Asp Città di Siena. Ha lavorato presso Chianti Banca dal 1980 al 2012, ricoprendo vari incarichi, tra cui Vice Direttore Generale Vicario e Capo Area zona Siena. È stato Vice Sindaco del Comune di Siena dal 2001 al 2006 e membro del CdA dell’Università per Stranieri di Siena dal 2002 al 2007. Per anni è stato Dirigente dell’Azione Cattolica sia a livello diocesano che regionale e nazionale.

Gonews.it riporta il messaggio del Sindaco di Siena Bruno Valentini alla nuova Deputazione. “Certo non è più la Fondazione di una volta, ma può essere ancora molto utile per sostenere investimenti ed attività importanti in città e nel territorio, dalla cultura al sociale, dal sostegno all'imprenditoria ed alle Contrade, e non solo. Finalmente un presidente senese doc, fra l'altro nato a pochi metri da Palazzo Sansedoni, per ravvicinare la Fondazione a Siena”, ha scritto tra le altre cose Valentini.

